Укр

В Украине снова зафиксировали более 2 тысяч больных COVID-19 — летальность тоже выросла

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Коронавирус в Украине 7 сентября Новость обновлена 07 сентября 2021, 08:40
Коронавирус в Украине 7 сентября

За сутки заболели 197 детей и 37 медработников

В Украине по состоянию на утро вторника, 7 сентября, обнаружили 2197 новых случаев коронавируса, что вдвое больше показателей предыдущих суток. При этом значительно возросло количество пациентов, которые выздоровели. Их за предыдущие сутки было 1429.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что в числе больных за понедельник 197 детей и 37 медработников. При этом количество госпитализированных составило 458 человек, летальных исходов — 53, что также почти вдвое больше, чем было зафиксировано в воскресенье.

В лидеры по количеству новых подтвержденных случаев вернулся Киев (304). Также высокий прирост во Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 300 504 человека, из них выздоровели — 2 214 606 человек, умерло — 54 054.

Ранее сообщалось, что в Украине чиновники анонсируют усиления карантинных мероприятий, в связи с чем по всей стране начнут действовать правила "желтой" зоны. Какие ограничения будут действовать и для кого — в материале "Телеграфа".

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