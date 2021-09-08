Більше 2,7 тис. нових хворих і понад тисяча госпіталізованих з "короною" за добу: статистика COVID-19 в Україні

Коронавірус знову набирає обертів в Україні

За добу вівторка, 7 вересня, в Україні зафіксовано 2772 нових підтверджених випадки коронавирусноъ хвороби COVID-19, що на півтисячі більше, ніж добу раніше.

Про це в середу вранці повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

За даними українських медиків, серед виявлених напередодні хворих — 254 дитини і 46 медпрацівників.

Також за минулу добу в Україні:

госпіталізовані — 1017 людей;

летальних випадків — 60;

одужали — 1411 осіб;

було протестовано методом ПЛР — 28 990 осіб, методом ІФА — 8110 осіб, експрес-тестами — 30 291 особа.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 303 276 осіб;

одужали — 2 216 017 осіб;

летальних випадків — 54 114;

проведено ПЛР-тестів — 12 160 175.

Як повідомлялося, чиновники анонсують посилення карантинних заходів і не виключають локдаун в Україні цієї осені.