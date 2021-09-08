Укр

Больше 2,7 тыс. новых заболевших и свыше тысячи госпитализированных с "короной" за сутки: статистика COVID-19 в Украине

Автор
Д. Ищенко
Дата публикации
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Коронавирус Новость обновлена 08 сентября 2021, 08:39
Коронавирус

Коронавирус вновь набирает обороты в Украине

За сутки вторника, 7 сентября, в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19, что на полтысячи больше, чем сутками ранее.

Об этом в среду утром сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

По данным украинских медиков, среди выявленных накануне заболевших — 254 ребенка и 46 медработников.

Также за минувшие сутки в Украине::

  • госпитализированы — 1017 человек;
  • летальных случаев — 60;
  • выздоровели — 1411 человек;
  • было протестировано методом ПЦР — 28990 человек, методом ИФА — 8110 человек, экспресс-тестами — 30291 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 303 276 человек;
  • выздоровели — 2 216 017 человек;
  • летальных случаев — 54 114;
  • проведено ПЦР-тестов — 12 160 175.

Как сообщалось, чиновники анонсируют ужесточение карантинных мер и не исключают локдаун в Украине этой осенью.

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