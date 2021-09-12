Майже 2,2 тис. нових хворих і понад 1,2 тис. госпіталізацій: дані по коронавірусу в Україні за суботу

Незважаючи на вихідний в Україні діагностували майже 2,2 тисячі нових випадків коронавирусної хвороби

За добу суботи, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що більш ніж на півтори тисячі менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє в неділю вранці прес-служба Міністерства охорони здоров’я країни.

Серед виявлених хворих 236 дітей і 35 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 1257 хворих;

летальних випадків — 22;

одужали — 499 осіб;

протестовано методом ПЛР — 18 887 осіб, методом ІФА — 3099 осіб, експрес-тестами — 16 716 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 316 619 осіб;

одужали — 2 221 110 осіб;

летальних випадків — 54 342;

проведено ПЛР-тестів — 12 269 080.

Як повідомлялося, з понеділка, 13 вересня, очікується перехід України в "жовту" зону небезпеки поширення COVID-19.