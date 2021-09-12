Майже 2,2 тис. нових хворих і понад 1,2 тис. госпіталізацій: дані по коронавірусу в Україні за суботу
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Незважаючи на вихідний в Україні діагностували майже 2,2 тисячі нових випадків коронавирусної хвороби
За добу суботи, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що більш ніж на півтори тисячі менше, ніж днем раніше.
Про це повідомляє в неділю вранці прес-служба Міністерства охорони здоров’я країни.
Серед виявлених хворих 236 дітей і 35 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 1257 хворих;
- летальних випадків — 22;
- одужали — 499 осіб;
- протестовано методом ПЛР — 18 887 осіб, методом ІФА — 3099 осіб, експрес-тестами — 16 716 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 316 619 осіб;
- одужали — 2 221 110 осіб;
- летальних випадків — 54 342;
- проведено ПЛР-тестів — 12 269 080.
Як повідомлялося, з понеділка, 13 вересня, очікується перехід України в "жовту" зону небезпеки поширення COVID-19.
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