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Майже 2,2 тис. нових хворих і понад 1,2 тис. госпіталізацій: дані по коронавірусу в Україні за суботу

Автор
Д. Іщенко
Дата публікації
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Коронавірус Новина оновлена 12 вересня 2021, 08:24
Коронавірус

Незважаючи на вихідний в Україні діагностували майже 2,2 тисячі нових випадків коронавирусної хвороби

За добу суботи, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавирусної хвороби COVID-19, що більш ніж на півтори тисячі менше, ніж днем раніше.

Про це повідомляє в неділю вранці прес-служба Міністерства охорони здоров’я країни.

Серед виявлених хворих 236 дітей і 35 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані — 1257 хворих;
  • летальних випадків — 22;
  • одужали — 499 осіб;
  • протестовано методом ПЛР — 18 887 осіб, методом ІФА — 3099 осіб, експрес-тестами — 16 716 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 316 619 осіб;
  • одужали — 2 221 110 осіб;
  • летальних випадків — 54 342;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 269 080.

Як повідомлялося, з понеділка, 13 вересня, очікується перехід України в "жовту" зону небезпеки поширення COVID-19.

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