Почти 2,2 тыс. новых заболевших и свыше 1,2 тыс. госпитализаций: данные по коронавирусу в Украине за субботу

Несмотря на выходной в Украине диагностировали почти 2,2 тысячи новых случаев коронавирусной болезни

За сутки субботы, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем на полторы тысячи меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба Минздрава страны.

Среди выявленных заболевших 236 детей и 35 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1257 человек;

летальных исходов — 22;

выздоровели — 499 человек;

протестировано методом ПЦР — 18 887 человек, методом ИФА — 3099 человек, экспресс-тестами — 16 716 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 316 619 человек;

выздоровели — 2 221 110 человек;

летальных исходов — 54 342;

проведено ПЦР-тестов — 12 269 080.

Как сообщалось, с понедельника, 13 сентября, ожидается переход Украины в "желтую" зону угрозы распространения COVID-19.