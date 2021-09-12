Укр

Почти 2,2 тыс. новых заболевших и свыше 1,2 тыс. госпитализаций: данные по коронавирусу в Украине за субботу

Автор
Д. Ищенко
Дата публикации
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Коронавирус Новость обновлена 12 сентября 2021, 08:24
Коронавирус

Несмотря на выходной в Украине диагностировали почти 2,2 тысячи новых случаев коронавирусной болезни

За сутки субботы, 11 сентября, в Украине зафиксировано 2196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что более чем на полторы тысячи меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба Минздрава страны.

Среди выявленных заболевших 236 детей и 35 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1257 человек;
  • летальных исходов — 22;
  • выздоровели — 499 человек;
  • протестировано методом ПЦР — 18 887 человек, методом ИФА — 3099 человек, экспресс-тестами — 16 716 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело — 2 316 619 человек;
  •  выздоровели — 2 221 110 человек;
  •  летальных исходов — 54 342;
  •  проведено ПЦР-тестов — 12 269 080.

Как сообщалось, с понедельника, 13 сентября, ожидается переход Украины в "желтую" зону угрозы распространения COVID-19.

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