Несподіване потепління: де в Україні чекати гарної погоди в четвер

Бабине літо в вересні добігає кінця.

Слідом за теплою середою, в Україні прогнозують не менш гарну погоду на четвер, 16 вересня.

Про це розповіла метеоролог Наталка Діденко в Facebook.

Найвищу температуру на території країни прогнозують в західній частині. Там стовпчик термометра підніметься на 20-25 градусів вище нуля.

На противагу — найбільш холодною частиною стане північний схід України. Зокрема, Сумська та Харківська області. Тут денна температура повітря буде коливатися від 14 до 18 градусів зі знаком "+".

У південній і центральній частині країни очікуються від +16 до +22 градусів. Дощі не очікуються по всій Україні.

У Києві погода буде сонячною і теплою, прогнозується близько +19 градусів за Цельсієм.

Похолодання і опади почнуть турбувати українців з вихідних — стверджує Діденко.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні холод в середині вересня прийде із заходу і принесе з собою проливні дощі в деякі регіони України. Згідно з даними Гідрометцентру пік опадів припаде на п’ятницю-суботу у всіх областях, крім східних.