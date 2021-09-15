Неожиданное потепление: где в Украине ждать хорошей погоды в четверг

Бабье лето в сентябре подходит к концу.

Следом за теплой средой, в Украине прогнозируют не менее хорошую погоду на четверг, 16 сентября.

Про это рассказала метеоролог Наталья Диденко в Facebook.

Наивысшую температуру на территории страны прогнозируют в западной части. Там столбик термометра поднимется на 20-25 градусов выше нуля.

В противовес — наиболее холодной частью станет северо-восток Украины. В частности, Сумская и Харьковская области. Тут дневная температура воздуха будет колебаться от 14 до 18 градусов со знаком "+".

В южной и центральной части страны ожидаются от +16 до +22 градусов. Дожди не ожидаются по всей Украине.

В Киеве погода будет солнечной и теплой, прогнозируется около +19 градусов по Цельсию.

Похолодание и осадки начнут беспокоить украинцев с выходных — утверждает Диденко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине холод в середине сентября придет с запада и принесет с собой проливные дожди в некоторые регионы Украины. Согласно данным Гидрометцентра пик осадков припадет на пятницу-субботу во всех областях, кроме восточных.