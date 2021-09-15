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Нова спроба переговорів по Донбасу обернулася суперечкою з Росією

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Ілюстративне фото Новина оновлена 15 вересня 2021, 23:12
Ілюстративне фото

В українській делегації в ТКГ розповіли, чим закінчилося чергове засідання.

Тристороння контактна група за рішенням ситуації на Донбасі, під головуванням міністра реінтеграції Олексія Резнікова, провела чергове засідання в форматі відеоконференції

Про це повідомила українська делегація у своєму телеграм-каналі.

Відзначається, що Україна закликала Росію прискорити роботи по новому етапу звільнення утримуваних осіб і розблокувати КПВВ на лінії розмежування.

Крім того, Росію закликали забезпечити виконання домовленостей щодо припинення вогню, і припинити порушення режиму "тиші" з боку підконтрольних їй членів збройних формувань.

У повідомленні також зазначено, що Росія в черговий раз спробувала протягнути в гуманітарну підгрупу засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову.

Разом з тим в Росії заявили, що Україна відмовилася повертатися до очного формату зустрічей в Білорусі.

"Київ категорично відмовився повернутися до роботи в Мінську ", — сказав постпред РФ в ТКГ Борис Гризлов, передає РІА.

Як повідомлялося раніше, Україна хоче підключити США до переговорів по Донбасу в "мінському", "нормандському" або абсолютно новому форматі.

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