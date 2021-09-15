Нова спроба переговорів по Донбасу обернулася суперечкою з Росією
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 44
В українській делегації в ТКГ розповіли, чим закінчилося чергове засідання.
Тристороння контактна група за рішенням ситуації на Донбасі, під головуванням міністра реінтеграції Олексія Резнікова, провела чергове засідання в форматі відеоконференції
Про це повідомила українська делегація у своєму телеграм-каналі.
Відзначається, що Україна закликала Росію прискорити роботи по новому етапу звільнення утримуваних осіб і розблокувати КПВВ на лінії розмежування.
Крім того, Росію закликали забезпечити виконання домовленостей щодо припинення вогню, і припинити порушення режиму "тиші" з боку підконтрольних їй членів збройних формувань.
У повідомленні також зазначено, що Росія в черговий раз спробувала протягнути в гуманітарну підгрупу засуджену в Україні за тероризм Майю Пирогову.
Разом з тим в Росії заявили, що Україна відмовилася повертатися до очного формату зустрічей в Білорусі.
"Київ категорично відмовився повернутися до роботи в Мінську ", — сказав постпред РФ в ТКГ Борис Гризлов, передає РІА.
Як повідомлялося раніше, Україна хоче підключити США до переговорів по Донбасу в "мінському", "нормандському" або абсолютно новому форматі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-