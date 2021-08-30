Кравчук не зможе повернутися до роботи в ТКГ до кінця року: Арестович озвучив причину

Кравчук проходить реабілітацію після операції на серці.

Леонід Кравчук, по всій видимості, ще деякий час не зможе виконувати свої обов’язки глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Таку думку висловив спікер делегації Олексій Арестович в ефірі " Україна 24 "

За його словами, Кравчук зараз проходить "складний період" реабілітації після операції, а тому заміщати його буде віце-прем’єр — глава Міністерства реінтеграції Олексій Резніков.

"Операція в 87 років — це завжди дуже непросто", — зазначив Арестович.

Він припустив, що Кравчук не зможе брати участь в діяльності ТКГ до листопада або до грудня 2021 року.

Як повідомлялося раніше, про те, що Кравчук переніс операцію на серці стало відомо 29 червня. Через неї він пропустив урочисте засідання Верховної Ради, присвячене Дню Конституції.

26 липня помічниця політика заявила, що навіть через майже місяць Кравчук знаходиться в реанімації і підключений до апарату ШВЛ.

Пізніше в ЗМІ з’являлася інформація, що його стан сильно погіршився, однак офіційного підтвердження цьому не було.