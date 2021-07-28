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Стало известно, кто готов "подменить" Кравчука на заседании ТКГ

Стало известно, кто готов "подменить" Кравчука на заседании ТКГ
Обновлено 17:29 Сегодня Телеграф Л.Кравчук. Фото: Думка

Если больничный Леонида Кравчука, состояние здоровья которого ухудшилось после операции на сердце, не завершится до грядущего заседания Трехсторонней контактной группы, то обязанности главы украинской делегации возьмет на себя Алексей Резников – как первый заместитель. Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Ближайшее заседание планируется в конце августа. Если до тех пор Кравчук не сможет вернуться к работе, то представлять Украину на заседаниях ТКГ готов Резников.

"На сегодняшний день пока он находится на больничном, я не буду раскрывать вопросы медицинского и частного характера, - отметил вице-премьер-министр. - Завершится его больничный - и он продолжит, я надеюсь, абсолютно точно так же управлять украинской делегацией".

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук в конце июня перенес операцию на сердце, из-за чего приостановил работу в ТКГ. Спустя месяц политик все еще находится в больнице. Учитывая 87-летний возраст пациента, врачи отмечают "слабую динамику".

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Леонид Кравчук, Состояние здоровья, Алексей Резников, ТКГ.
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