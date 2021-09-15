Новая попытка переговоров по Донбассу обернулась спором с Россией

В украинской делегации в ТКГ рассказали, чем закончилось очередное заседание.

Трехсторонняя контактная группа по решению ситуации на Донбассе, под председательством министра реинтеграции Алексея Резникова, провела очередное заседание в формате видеоконференции

Об этом сообщила украинская делегация в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Украина призвала Россию ускорить работы по новому этапу освобождения удерживаемых лиц и разблокировать КПВВ на линии разграничения.

Кроме того, Россию призвали обеспечить выполнение договоренностей по прекращению огня, и пресечь нарушения режима "тишины" со стороны подконтрольных ей членов вооруженных формирований.

В сообщении также указано, что Россия в очередной раз попыталась протащить в гуманитарную подгруппу осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову.

Вместе с тем в России заявили, что Украина отказалась возвращаться к очному формату встреч в Беларуси.

"Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске", — сказал постпред РФ в ТКГ Борис Грызлов, передает РИА.

Как сообщалось ранее, Украина хочет подключить США к переговорам по Донбассу в "минском", "нормандском" или абсолютно новом формате.