Білецький охрестив Арестовича "клоуном" в прямому ефірі, той назвав його "чортом-вбивцею" (відео)

Під час перепалки політики згадали свою першу зустріч.

Спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович потрапив у черговий скандал. Після того як сплив ролик з його участю, де він розповідає про те, що АТО — це курорт, скандал вибухнув під час ток-шоу. Арестович поскандалив з головою Нацкорусу Андрієм Білецьким.

Відео в запису опублікував канал "Украіна24" в телеграм.

На початку спічу Білецький говорить Арестовичу про те, що той вважає себе експертом, але насправді вони знають, що він клоун. Пригадав екснардеп і їх першу зустріч в аеропорту Маріуполя в 2014 році, відзначивши, що Арестович як був клоуном, так ним і залишився.

Своєю чергою Арестович зазначив Білецькому, що у того недостатньо допуску і повноважень, щоб знати, навіщо спікер ТКГ був в Маріуполі сім років тому.

В результаті Арестович назвав Білецького брехуном, який свідомо бреше країні. На чергові звинувачення в тому, що він клоун, назвав Білецького чортом і вбивцею.

Відзначимо, що Олексій Арестович раніше закликав не називати клоуном президента України Володимира Зеленського.

Також, як повідомляв "Телеграф", після того, що ролик про "АТО = курорт" знову почав з’являтися в мережі, ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов припустив, що Арестович хворий психічно.