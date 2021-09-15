Степанов натякнув на психічне захворювання Арестовича

Екс-міністр заявив, що Арестович профнепридатний

Колишній міністр охорони здоровʼя Максим Степанов розкритикував спікера Тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича за його заяви, озвучені у 2017 році. На думку екс-міністра, у Арестовича — підозра на психічне захворювання і він не має жодного морального права бути представником України в ТКГ.

Про це Степанов написав у середу, 15 вересня, на власній сторінці у Facebook.

За словами колишнього глави МОЗ, Арестович ганьбить памʼять захисників України та країну в цілому.

"За 7 років війни загинуло більше 15 тисяч людей. І ось такі спікери і радники ганьблять їхню пам’ять і Україну в цілому. Інтерв’ю 2017-го року, але такі клінічні випадки не мають терміну давності. З роками хвороба лише прогресувала…", — написав Максим Степанов.

Крім того, екс-міністр назвав спікера ТКГ "токсичним абсолютно профнепридатним шкідником" і закликав військових провести Арестовичу екскурсію "по найспекотнішим "курортам" Донбасу".

Нагадаємо, що за час перебування на посаді спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович відзначився кількома гучними заявами. Зокрема, став на захист президента України Володимира Зеленського і заявив, що "у нього є яйця!". А потім пояснив, чому Зеленського не можна називати клоуном.

Також Арестович відповів на питання, чому він спочатку хвалив Порошенка, а після зміни влади почав нахвалювати Зеленського.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович запропонував перейменувати Україну і нарвався на критику росіян.