Степанов намекнул на психическое заболевание Арестовича

Экс-министр заявил, что Арестович профнепригодный

Бывший министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал спикера Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича за его заявление, озвученное в 2017 году. По мнению экс-министра, у Арестовича — подозрение на психическое заболевание и он не имеет никакого морального права быть представителем Украины в ТКГ.

Об этом Степанов написал в среду, 15 сентября, на своей странице в Facebook.

По словам бывшего главы Минздрава, Арестович позорит память защитников Украины и страну в целом.

"За 7 лет войны погибло более 15 000 человек. И вот такие спикеры и советники порочат их память и Украину в целом. Интервью 2017 года, но такие клинические случаи не имеют срока давности. С годами болезнь лишь прогрессировала...", — написал Максим Степанов.

Кроме того, экс-министр назвал спикера ТКГ "токсичным абсолютно профнепригодным вредителем" и призвал военных провести Арестовичу экскурсию "по жарким "курортам" Донбасса".

Напомним, что за время пребывания на должности спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович отметился несколькими громкими заявлениями. В частности, встал на защиту президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что "у него есть яйца!". А потом объяснил, почему Зеленского нельзя называть клоуном.

Также Арестович ответил на вопрос, почему он сначала хвалил Порошенко, а после смены власти начал нахваливать Зеленского.

Как сообщал "Телеграф" ранее, представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил переименовать Украину и нарвался на критику россиян.