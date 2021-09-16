Билецкий окрестил Арестовича "клоуном" в прямом эфире, тот назвал его "чертом-убийцей" (видео)

Во время перепалки политики вспомнили свою первую встречу.

Спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович угодил в очередной скандал. После того как всплыл ролик с его участием, где он рассказывает о том, что АТО — это курорт, скандал разразился во время ток-шоу. Арестович поскандалил с лидером Нацкорпуса Андреем Билецким.

Видео в записи опубликовал канал "Украина24" в Телеграм.

В начале спича Билецкий говорит Арестовичу о том, что тот мнит себя экспертом, но на самом деле они знают, что он клоун. Припомнил националист и их первую встречу в аэропорту Мариуполя в 2014 году, отметив, что Арестович как был клоуном, так им и остался.

В свою очередь Арестович отметил Билецкому, что у того недостаточно допуска и полномочий, чтобы знать, зачем спикер ТКГ был в Мариуполе семь лет назад.

В итоге Арестович назвал Билецкого лгуном, который сознательно врет стране. На очередные обвинения в том, что он клоун, назвал Билецкого чертом и убийцей.

Отметим, что Алексей Арестович ранее призывал не называть клоуном президента Украины Владимира Зеленского.

Также, как сообщал "Телеграф", после того, что ролик про "АТО=курорт" снова начал появляться в сети, экс-министр здравоохранения Максим Степанов предположил, что Арестович болен психически.