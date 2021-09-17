В Україні не висадили жодного дерева з обіцяного Зеленським мільярда

Українці з самого початку не особливо повірили в заявлені темпи висадки

Президент України Володимир Зеленський ще на початку літа спантеличив українців заявою про намір висадити мільярд дерев на території країни за три роки.

Відповідний указ вступив в силу 7 червня, повідомляє "Телеграф".

Зауважимо, що президент оголосив ініціативу "Масштабне залісення України", в рамках якої повинні реформувати лісове господарство, удосконалити систему управління ним, визначити ділянки, придатні для розбиття на них лісу, і знайти гроші на все це.

Відразу після цього створили і спеціальний сайт "Зелена країна", що мав би інформувати про успіхи у висадці дерев.

Через три місяці і 10 днів, як видно, висадили рівно нуль дерев з обіцяного мільярда:

В Україні не поспішають садити обіцяні дерева

Не менш сумно виглядає і карта України, яка повинна була б наочно демонструвати, де висадили найбільше дерев:

У всіх регіонах ситуація однаково удручающа

Справедливості заради відзначимо, що в указі президента про висадку дерев йдеться, що Кабмін повинен спочатку розробити законопроект і цільову програму покрокової реалізації всіх цих масштабних планів — цілком ймовірно, що вони просто досі не підготовлені.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні почали думати про створення "промислових лісів" для бізнесу.