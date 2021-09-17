Укр

В Украине не высадили ни единого дерева из обещанного Зеленским миллиарда

Автор
Валерия Куценко
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Деревья должны были бы садить десятками каждый час, чтобы посадить миллиард за три года
Деревья должны были бы садить десятками каждый час, чтобы посадить миллиард за три года

Украинцы изначально не особо поверили в заявленные темпы высадки

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале лета озадачил украинцев заявлением о намерении высадить миллиард деревьев на территории страны за три года.

Соответствующий указ вступил в силу 7 июня, сообщает "Телеграф".

Заметим, что президент объявил инициативу "Масштабне залісення України", в рамках которой должны реформировать лесное хозяйство, усовершенствовать систему управления им, определить участки, пригодные для разбития на них леса, и найти деньги на все это.

Сразу после этого создали и специальный сайт "Зелена країна", информирующий об успехах в высадке деревьев.

Спустя три месяца и 10 дней, как видно, высадили ровно ноль деревьев из обещанного миллиарда:

В Украине не торопятся садить обещанные деревья
В Украине не торопятся садить обещанные деревья

Не менее печально выглядит и карта Украины, которая должна была бы наглядно демонстрировать, где высадили больше всего деревьев:

Во всех регионах ситуация одинаково удручающа
Во всех регионах ситуация одинаково удручающа

Справедливости ради отметим, что в указе президента о высадке деревьев говорится, что Кабмин должен сначала разработать законопроект и целевую программу пошаговой реализации всех этих масштабных планов — вполне вероятно, что они просто до сих пор не подготовлены.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине начали думать о создании "промышленных лесов" для бизнеса.

Теги:
#Лес #Леса #Деревья #Высадка деревьев
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