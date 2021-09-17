В Украине не высадили ни единого дерева из обещанного Зеленским миллиарда
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Украинцы изначально не особо поверили в заявленные темпы высадки
Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале лета озадачил украинцев заявлением о намерении высадить миллиард деревьев на территории страны за три года.
Соответствующий указ вступил в силу 7 июня, сообщает "Телеграф".
Заметим, что президент объявил инициативу "Масштабне залісення України", в рамках которой должны реформировать лесное хозяйство, усовершенствовать систему управления им, определить участки, пригодные для разбития на них леса, и найти деньги на все это.
Сразу после этого создали и специальный сайт "Зелена країна", информирующий об успехах в высадке деревьев.
Спустя три месяца и 10 дней, как видно, высадили ровно ноль деревьев из обещанного миллиарда:
Не менее печально выглядит и карта Украины, которая должна была бы наглядно демонстрировать, где высадили больше всего деревьев:
Справедливости ради отметим, что в указе президента о высадке деревьев говорится, что Кабмин должен сначала разработать законопроект и целевую программу пошаговой реализации всех этих масштабных планов — вполне вероятно, что они просто до сих пор не подготовлены.
Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине начали думать о создании "промышленных лесов" для бизнеса.
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