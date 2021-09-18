Половина жителів підконтрольної Україні частини Донбасу тепло ставиться до Росії (опитування)

Сіверськодонецьк найбільш тепло ставиться до Росії з українських міст.

На підконтрольній Україні частини Донбасу близько половини місцевих жителів продовжують тепло ставитися до Росії.

Це випливає з результатів дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з його результатами, найтепліше ставлення до РФ показали мешканці Сіверськодонецька, Маріуполя і Харкова, а найбільш прохолодним є ставлення жителів Львова, Івано-Франківська та Тернополя.

Про дуже тепле ставлення до Росії заявили 17% жителів Сіверськодонецька, ще 30% назвали ставлення теплим.

У Маріуполі таких 14% і 38% відповідно, а в Харкові — 12% і 27%.

При цьому про холодне і дуже холодне відношення заявили 10% і 7% жителів Сіверськодонецька, 8% і 8% — Маріуполя, 15% і 15% — Харкова.

Ставлення українців до Росії

Ставлення українців до Росії

У відповідному опитуванні брали участь 19 196 респондентів з усіх Регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Він проводився з 12 травня по 3 червня 2021 року методом особистого опитування вдома у респондентів.

Нагадаємо, згідно з даними липневого опитування двоє і п’яти жителів України вважають, що українці та росіяни є "одним народом".