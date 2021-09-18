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Половина жителів підконтрольної Україні частини Донбасу тепло ставиться до Росії (опитування)

Автор
Геннадій Лубенець
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Прапори України і Росії Новина оновлена 18 вересня 2021, 18:41
Прапори України і Росії

Сіверськодонецьк найбільш тепло ставиться до Росії з українських міст.

На підконтрольній Україні частини Донбасу близько половини місцевих жителів продовжують тепло ставитися до Росії.

Це випливає з результатів дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з його результатами, найтепліше ставлення до РФ показали мешканці Сіверськодонецька, Маріуполя і Харкова, а найбільш прохолодним є ставлення жителів Львова, Івано-Франківська та Тернополя.

Про дуже тепле ставлення до Росії заявили 17% жителів Сіверськодонецька, ще 30% назвали ставлення теплим.

У Маріуполі таких 14% і 38% відповідно, а в Харкові — 12% і 27%.

При цьому про холодне і дуже холодне відношення заявили 10% і 7% жителів Сіверськодонецька, 8% і 8% — Маріуполя, 15% і 15% — Харкова.

Ставлення українців до Росії
Ставлення українців до Росії
Ставлення українців до Росії
Ставлення українців до Росії

У відповідному опитуванні брали участь 19 196 респондентів з усіх Регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Він проводився з 12 травня по 3 червня 2021 року методом особистого опитування вдома у респондентів.

Нагадаємо, згідно з даними липневого опитування двоє і п’яти жителів України вважають, що українці та росіяни є "одним народом".

Теги:
#Харків #Росія #Опитування #Сєвєродонецьк #Маріуполь
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