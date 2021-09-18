Половина жителів підконтрольної Україні частини Донбасу тепло ставиться до Росії (опитування)
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Сіверськодонецьк найбільш тепло ставиться до Росії з українських міст.
На підконтрольній Україні частини Донбасу близько половини місцевих жителів продовжують тепло ставитися до Росії.
Це випливає з результатів дослідження соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з його результатами, найтепліше ставлення до РФ показали мешканці Сіверськодонецька, Маріуполя і Харкова, а найбільш прохолодним є ставлення жителів Львова, Івано-Франківська та Тернополя.
Про дуже тепле ставлення до Росії заявили 17% жителів Сіверськодонецька, ще 30% назвали ставлення теплим.
У Маріуполі таких 14% і 38% відповідно, а в Харкові — 12% і 27%.
При цьому про холодне і дуже холодне відношення заявили 10% і 7% жителів Сіверськодонецька, 8% і 8% — Маріуполя, 15% і 15% — Харкова.
У відповідному опитуванні брали участь 19 196 респондентів з усіх Регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.
Він проводився з 12 травня по 3 червня 2021 року методом особистого опитування вдома у респондентів.
Нагадаємо, згідно з даними липневого опитування двоє і п’яти жителів України вважають, що українці та росіяни є "одним народом".
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