Росія планує "приєднати" Донбас? У словах путінського депутата побачили важливий посил

Поділ Луганська і Донецька на мажоритарні округи Росії може відбутися після виборів до Державної Думи.

У РФ планують провести на окупованих територіях України "експеримент по воззʼєднанню з Росією" і поділити загарбані землі на мажоритарні округи.

Про це повідомляє депутат Державної Думи РФ Дмитро Саблін.

За словами члена партії "Єдина Росія", приєднання окупованих українських територій може відбутися вже зовсім скоро. Окрім того, в Луганську та Донецьку планують відкрити російські виборчі округи.

Судячи із заяви Сабліна, влада РФ планує поділити захоплені українські території на мажоритарні округи Росії після виборів до Державної Думи. Відомо, що їх початок запланований на пʼятницю, 17 вересня. Закінчаться російські вибори у неділю, 19 вересня.

Варто відзначити, що в липні цього року ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, попередив про можливе пришвидшення темпів Росії у "поглинанні" українських територій. Таке припущення в нього виникло після того, як у Донецьку та Луганську почали видавати російські паспорти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Донецьку на шкільній лінійці 1 вересня підняли прапор Росії і ввімкнули гімн РФ.