Укр

Россия планирует "присоединить" Донбасс? В словах путинского депутата увидели важный посыл

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Власти РФ планируют присоединить оккупированные территории Украины Новость обновлена 13 сентября 2021, 14:03
Власти РФ планируют присоединить оккупированные территории Украины

Разделение Луганска и Донецка на мажоритарные округа России может произойти после выборов в Государственную Думу.

В РФ планируют провести на оккупированных территориях Украины "эксперимент по воссоединению с Россией" и разделить захваченные земли на мажоритарные округа.

Об этом сообщает депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Саблин.

По словам члена партии "Единая Россия", присоединение оккупированных украинских территорий может состояться уже совсем скоро. Кроме того, в Луганске и Донецке планируют открыть российские избирательные округа.

Судя по заявлению Саблина, власть РФ планирует разделить захваченные украинские территории на мажоритарные округа России после выборов в Государственную Думу. Известно, что их начало запланировано на пятницу, 17 сентября. Закончатся российские выборы в воскресенье, 19 сентября.

Стоит отметить, что в июле этого года экс заступник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, предупредил о возможном ускорении темпов России в "поглощении" украинских территорий. Такое предположение у него возникло после того, как в Донецке и Луганске начали выдавать российские паспорта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Донецке на школьной линейке 1 сентября подняли флаг России и включили гимн РФ.

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