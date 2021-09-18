Половина жителей подконтрольной Украине части Донбасса тепло относится к России (опрос)

Северодонецк наиболее тепло относится к России из украинских городов.

На подконтрольной Украине части Донбасса около половины местных жителей продолжают тепло относиться к России.

Это следует из результатов исследования социологической группы "Рейтинг".

Согласно его результатам, наиболее теплое отношение к РФ показали обитатели Северодонецка, Мариуполя и Харькова, а наиболее прохладным является отношение жителей Львова, Ивано-Франковска и Тернополя.

Об очень теплом отношении к России заявили 17% жителей Северодонецка, еще 30% назвали отношение теплым.

В Мариуполе таких 14% и 38% соответственно, а в Харькове — 12% и 27%.

При этом о холодном и очень холодном отношении заявили 10% и 7% жителей Северодонецка, 8% и 8% — Мариуполя, 15% и 15% — Харькова.

Отношение украинцев к России

Отношение украинцев к России

В соответствующем опросе участвовали 19 196 респондентов со всех регинов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Он проводился с 12 мая по 3 июня 2021 года методом личного опроса на дому у респондентов.

Напомним, согласно данным июльского опроса двое и пяти жителей Украины считают, что украинцы и россияне являются "одним народом".