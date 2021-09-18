Половина жителей подконтрольной Украине части Донбасса тепло относится к России (опрос)
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Северодонецк наиболее тепло относится к России из украинских городов.
На подконтрольной Украине части Донбасса около половины местных жителей продолжают тепло относиться к России.
Это следует из результатов исследования социологической группы "Рейтинг".
Согласно его результатам, наиболее теплое отношение к РФ показали обитатели Северодонецка, Мариуполя и Харькова, а наиболее прохладным является отношение жителей Львова, Ивано-Франковска и Тернополя.
Об очень теплом отношении к России заявили 17% жителей Северодонецка, еще 30% назвали отношение теплым.
В Мариуполе таких 14% и 38% соответственно, а в Харькове — 12% и 27%.
При этом о холодном и очень холодном отношении заявили 10% и 7% жителей Северодонецка, 8% и 8% — Мариуполя, 15% и 15% — Харькова.
В соответствующем опросе участвовали 19 196 респондентов со всех регинов Украины, за исключением временно оккупированных территорий.
Он проводился с 12 мая по 3 июня 2021 года методом личного опроса на дому у респондентов.
Напомним, согласно данным июльского опроса двое и пяти жителей Украины считают, что украинцы и россияне являются "одним народом".
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