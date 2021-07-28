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Двое из пяти украинцев считают, что они с россиянами – один народ

Двое из пяти украинцев считают, что они с россиянами – один народ
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф

Недавно в своей статье про Украину под названием "Об историческом единстве россиян и украинцев" Владимир Путин объявил, что "россияне и украинцы – один народ". Опрос показал, что 41% украинцев согласились с этим заявлением, а 55% - нет. Об этом стало известно из социологического опроса, проведенного группой Рейтинг.

По из данным, 41% граждан соглашается с этим утверждением, 55% опровергают его и ещё 4% удержались от ответа.

Среди сторонников этого заявления больше всего людей с востока Украины и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата – более 65%. Как электорат они симпатизируют ОПЗЖ, "Партии Мураева "Наши" и "Партии Шария".

Против этого заявления выступают люди с западной части страны и греко-католики. Среди электоральных симпатий у них преимущество среди "Европейской солидарности", "Свободы" и "Сила и честь".

Опрос провели в период 23-25 июля среди населения Украины. Методом телефонного интервью опросили 2500 людей старше 18 лет. Он охватил территорию всей Украины, кроме временно оккупированных территорий.

Как сообщал "Телеграф", несколько дней назад президент РФ Владимир Путин опубликовал текст про "историческое единство" украинцев и россиян. Многие в Украине и на Западе восприняли это как намек на возможную угрозу вторжения в Украину со стороны России.

В 2014 году, после Олимпиады в Сочи, Россия под предлогом защиты русскоговорящего населения аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. За период конфликта на востоке Украины умерло больше 14 тысяч людей, больше 1,3 миллиона стали переселенцами.

В апреле 2021 года Россия стянула к украинской границе 100 тысяч войск и большую часть бронетехники, фактически шантажируя Киев и западных партнеров. После встречи президента РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в июне этого года Кремль получил разрешение на завершение строительства газопровода "Северный поток-2", который расширит влияние РФ на Европу, однако оставит Украину фактически без транзита. В связи с этим и с Олимпиадой в Токио на Западе говорят про возможность нового витка агрессии Кремля против Украины.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Украина, Россия, Владимир Путин, Опрос.
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