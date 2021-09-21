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В Україну прийшла нова партія китайської вакцини: скільки людей її отримають

Автор
Галина Михайлова
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За минулу добу вакцинувалися 108 736 осіб. Новина оновлена 21 вересня 2021, 11:51
За минулу добу вакцинувалися 108 736 осіб.

CoronaVac колять з інтервалом в 14-28 днів.

Українські чиновники відзвітували про отримання 159 тисяч доз вакцини CoronaVac за програмою ООН COVAX. Інактивована вакцина від коронавірусу китайського виробництва належить до найбільш часто використовуваних вакцин в Україні.

Про це повідомляє сайт Міністерства охорони здоров’я.

КороноВак вводять два рази для повного курсу імунізації, таким чином отриманих безкоштовних доз вистачить для 79,5 тисяч осіб.

За оцінками чиновників, до кінця 2021 року вдасться вакцинувати безкоштовними препаратами до 20% українців, в тому числі й вакцинами від COVAX.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що лише 2% українців, які хворіють на коронавірус і потребують лікування у лікарні — вакциновані.

Всього за час вакцинаційної кампанії в Україні від ООН (ЮНІСЕФ) країна отримала трохи менше ніж 4,5 млн доз вакцини різних фірм-виробників.

Раніше "Телеграф" писав, що у різних препаратів для вакцинації різні протипоказання, так китайською вакциною не можна щепити годуючих матерів, а вагітним дозволений тільки один вид.

Теги:
#Вакцина #Коронавірус #Covid-19 #CoronaVac
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