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«Вторинний ринок» дорожчає три роки поспіль: де в Україні найдорожчі і найдешевші квартири

Автор
Микита Синицін
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Житло дорожчає у всіх регіонах, але по-різному Новина оновлена 21 вересня 2021, 15:11
Житло дорожчає у всіх регіонах, але по-різному

Заощадити на "вторинці" не вийде — житло дорожчає і там

2021 рік може стати рекордним щодо зростання цін на житло — по прогнозам ріелторів зростання може скласти 25%, а в разі прийняття законопроекту №5600 ціни злетять ще мінімум на 20%, тобто загальне зростання може скласти до 45%.

Однак і попередні 3 роки нерухомість на вторинному сегменті ринку дорожчала. Так, за даними дослідження геоінформаційної порталу «Увекон» за період 2018-2020 років вторинна нерухомість в Україні подорожчала в середньому на 11,9% і складає трохи більше 856 доларів за 1 кв. м.

Дослідження показують, що найсильніше вторинка подорожчала в таких областях як:

  • - Хмельницька, зростання склало 24,1% до 501,9 дол. за 1 квадратний метр;
  • - Вінницька, зростання склало 23,5% а середня ціна квадратного метра — 715,6 дол .;
  • - Київська, подорожчання на 20,2% до 716,7 дол. за 1 квадратний метр.

При цьому найдорожчі «квадрати» вторинки в Україні в Одеській — 925,7 дол. І Львівській — 842,8 дол.

Найменше нерухомість у вторинному сегменті ринку подорожчала в:

  • - Луганська область, зростання 1%, ціна квадратного метра — 245,2 дол .;
  • - Одеська область, зростання 1,3%, ціна квадрата — 925,7 дол .;
  • - Івано-Франківська область, зростання 2,4%, ціна квадрата — 475,2 дол .;

За словами генерального директора групи компаній «Увекон» Володимира Шалаєва, найбільш популярними на вторинному ринку житла в Україні є 1-кімнатні квартири, ціни на які зростають більше ніж на інше житло. При цьому «одинички» найбільш популярні і на первинному ринку таких областей як Івано-Франківська, Київська, Одеська та Харківська — на них припадає до 60% попиту на ринку.

В цілому, як прогнозує Володимир Шалаєв, за підсумками року вартість житла на вторинному ринку України складе до 10-15%.

Раніше «Телеграф» писав, де в Україні найкраще купувати житло щоб заробити на цьому.

Теги:
#Житло #Ріелтори #Ціна на нерухомість #Зростання цін на нерухомість
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