Укр

«Вторичка» дорожает три года подряд: где в Украине самые дорогие и дешевые квартиры

Автор
Никита Синицин
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Жилье дорожает во всех регионах, но по-разному Новость обновлена 21 сентября 2021, 15:11
Жилье дорожает во всех регионах, но по-разному

Сэкономить на "вторичке" не получится — жилье дорожает и там

2021 год может стать рекордным в смысле роста цен на жилье – по прогнозам риелторов рост может составить 25%, а в случае принятия законопроекта №5600 цены взлетят еще минимум на 20%, то есть общий рост может составить до 45%.

Однако и предыдущие 3 года недвижимость на вторичном сегменте рынка дорожала. Так, по данным исследования Геоинформационного портала «Увеком» за период 2018-2020 годов вторичная недвижимость в Украине подорожала в среднем на 11,9% и составила чуть более 856 долларов за 1 кв. м.

Исследования показывают, что сильнее всего вторичка подорожала в таких областях как:

  • - Хмельницкая, рост составил 24,1% до 501,9 долл. за 1 квадратный метр;
  • - Винницкая, рост составил 23,5% а средняя цена квадратного метра – 715,6 долл.;
  • - Киевская, подорожание на 20,2% до 716,7 долл. за 1 квадратный метр.

При этом самые дорогие «квадраты» вторички в Украине в Одесской – 925,7 долл. и Львовской – 842,8 долл.

Меньше всего недвижимость во вторичном сегменте рынка подорожала в:

  • - Луганская область, рост 1%, цена квадратного метра – 245,2 долл.;
  • - Одесская область, рост 1,3%, цена квадрата – 925,7 долл.;
  • - Ивано-Франковская область, рост 2,4%, цена квадрата – 475,2 долл.;

По словам генерального директора группы компаний «Увекон» Владимира Шалаева, наиболее популярными на вторичном рынке жилья в Украине являются 1-комнатные квартиры, цены на которые растут больше чем на другое жилье. При этом «однушки» наиболее популярны и на первичном рынке таких областей как Ивано-Франковская, Киевская, Одесская и Харьковская – на них приходится до 60% спроса на рынке.

В целом, как прогнозирует Владимир Шалаев, по итогам года стоимость жилья на вторичном рынке Украины составит до 10-15%.

Ранее «Телеграф» писал, где в Украине лучше всего покупать жилье чтобы заработать на этом.

Теги:
#Жилье #Риелторы #Цена на недвижимость #Рост цен на недвижимость
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