У Зеленського розповіли про його плани під час відвідування Генасамблеї ООН
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У Зеленського запланована низка зустрічей.
Президент України Володимир Зеленський намір поговорити з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем про участь організації в роботі Кримської платформи та про збільшення її підтримки в питанні звільнення окупованих українських територій.
Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
Він нагадав, що на відкритті Кримської платформи були присутні представники Європейського союзу і НАТО, але не ООН.
Крім збільшення ролі ООН в питанні деокупації, Зеленський має намір підняти питання посилення економічного співробітництва.
Крім Гутерріша у Зеленського також намічена зустріч з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і обговорення з нею питання енергетики. Зокрема йтиметься про "Північний потік 2".
Український президент проведе зустріч з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, під час якої будуть порушені теми зони вільної торгівлі, військового співробітництва та можливих поставок через Україну газу з Близького Сходу.
Як повідомлялося раніше, Зеленський знаходиться в США, де має намір взяти в засіданні Генеральної асамблеї ООН.
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