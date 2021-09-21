У Зеленського розповіли про його плани під час відвідування Генасамблеї ООН

У Зеленського запланована низка зустрічей.

Президент України Володимир Зеленський намір поговорити з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем про участь організації в роботі Кримської платформи та про збільшення її підтримки в питанні звільнення окупованих українських територій.

Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Він нагадав, що на відкритті Кримської платформи були присутні представники Європейського союзу і НАТО, але не ООН.

Крім збільшення ролі ООН в питанні деокупації, Зеленський має намір підняти питання посилення економічного співробітництва.

Крім Гутерріша у Зеленського також намічена зустріч з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і обговорення з нею питання енергетики. Зокрема йтиметься про "Північний потік 2".

Український президент проведе зустріч з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, під час якої будуть порушені теми зони вільної торгівлі, військового співробітництва та можливих поставок через Україну газу з Близького Сходу.

Як повідомлялося раніше, Зеленський знаходиться в США, де має намір взяти в засіданні Генеральної асамблеї ООН.