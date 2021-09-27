Кабмін влаштував перестановки у правлінні "Нафтогазу": кого звільнили з компанії

Ще на початку вересня цього року у відставку подали троє очільників наглядової ради, після чого їхні обовʼязки перейшли на Кабмін.

У Кабінеті міністрів України назначили нове правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз". Таким чином, свої повноваження втратили Сергій Перелома та Ярослава Теклюк.

Про це в понеділок, 27 вересня, повідомляє "РБК Україна".

Варто відзначити, що напередодні Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК.

Відповідно до ухваленого міністрами рішення, членами правління "Нафтогазу" стала Маврикія Калугіна, котра тепер являється радником голови правління з питань видобутку газу. Владислава Воловика назначили радником голови правління. Директором з управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз" стала Олена Бойченко. Чумак Роман став головою казначейських операцій "Групи Нафтогаз".

Відзначимо, що на початку вересня у відставку вирішили подати голови наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейден. Це було повʼязано з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко, але наглядова рада не збиралася його звільняти, попри голосування інших членів "Нафтогазу".

Таким чином, Кабмін перейняв на сабе обовʼязки і звільнив ще двох членів правління, назначивши чотирьох нових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні цього року адміністративний суд Києва визнав призначення Юрія Вітренка на очільника "Нафтогазу" незаконним, проте він і досі займає посаду.