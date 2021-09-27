Що буде з транспортом у "червоній" зоні карантину: відповідь МОЗ

Повної зупинки транспорту не буде, однак контроль за дотриманням протиепідемічних правил буде більш суворим

З переходом України у "жовту" зону карантину обмеження для громадського транспорту не вводилися. Однак, якщо регіони потраплятимуть у "червону" зону, то рішення щодо призупинення роботи транспорту будуть ухвалювати на місцях.

Про це в інтервʼю "РБК-Україна" розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, на жовтому рівні епіднебезпеки рух транспорту не обмежували, а от у "червоній" зоні такі рішення будуть приймати регіональні комісії з ТЕБ та НС. Однак, як зазначив Кузін, про повну зупинку транспорту мова не йшла.

Головний санлікар додав, що практика минулих локдаунів показала, що зупинка чи обмеження руху транспорту не було ефективним. Зокрема, коли обмежували кількість транспортних засобів, то люди створювали натовпи у одному автобусі, тролейбусі і трамваї.

Повного скасування транспорту у "червоній" зоні також не може бути, адже це заблокує роботу обʼєктів критичної інфраструктури у областях. Кузін підкреслив, що замість зупинки транспорту краще ввести "більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу", зокрема ретельніше контролювати дотримання маскового режиму, дезинфікувати сам транспорт та не створювати натовпи людей всередині нього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні каратимуть порушників карантину.