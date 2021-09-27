Что будет с транспортом в "красной" зоне карантина: ответ Минздрава

Полной остановки транспорта не будет, однако контроль за соблюдением противоэпидемических правил будет более строгим

С переходом Украины в "желтую" зону карантина ограничения для общественного транспорта не вводились. Однако, если регионы будут попадать в "красную" зону, то решение о приостановлении работы транспорта будут принимать на местах.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, на желтом уровне эпидопасности движение транспорта не ограничивали, а вот в "красной" зоне такие решения будут принимать региональные комиссии по ТЭБ и ЧС. Однако, как отметил Кузин, о полной остановке транспорта речь не шла.

Главный санврач добавил, что практика прошлых локдаунов показала, что остановка или ограничение движения транспорта не была эффективной. В частности, когда ограничивали количество транспортных средств, то люди создавали толпы в одном автобусе, троллейбусе и трамвае.

Полной отмены транспорта в "красной" зоне также не может быть, ведь это заблокирует работу объектов критической инфраструктуры в областях. Кузин подчеркнул, что вместо остановки транспорта лучше ввести "более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству", в частности тщательнее контролировать соблюдение масочного режима, дезинфицировать сам транспорт и не создавать толпы людей внутри него.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине будут наказывать нарушителей карантина.