За вакцинацією вчителів у шести регіонах почали пильно стежити: чому так сталося

На дистанційному навчанні наразі перебувають понад три тисячі шкіл

В Україні вже неодноразово заявляли, що вакцинація для освітян може стати обовʼязковою, а після введення "жовтої" зони карантину на дистанційку не пішли лише ті заклади освіти, де 80% працівників отримали щеплення від COVID-19. У той же час, тисячі українських шкіл не мають достатнього рівня вакцинації, тому за ними стежить Міносвіти.

Про це розповіла заступниця міністра освіти Віра Рогова у ефірі телеканалу "1+1".

За її словами, школи у деяких регіонах потрапили під "пильний контроль" щодо вакцинації від коронавірусу. При цьому у міністерстві зазначають, що ситуація зі щепленнями там за останній тиждень значно покращилася.

Так, якщо минулої пʼятниці на дистанційному навчанні було понад 4600 закладів освіти, то станом на сьогодні, 28 вересня, таких шкіл залишилося 3300 по Україні.

Найкраща ситуація зі щепленням серед освітян у Києві, на Сумщині, Черкащині, Луганщині та Донеччині.

Найменше щеплених працівників освіти у Вінницькій та Одеських областях та заході країни.

Як зазначила заступниця міністра, під "пильним контролем" перебуває шість регіонів, де 40% шкіл перейшли на дистанційне навчання через низький рівень вакцинації вчителів. Це Івано-Франківська, Волинська, Львівська, Вінницька, Одеська і Рівненська області.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні введуть обовʼязкову вакцинацію для деяких категорій громадян.