За вакцинацией учителей в шести регионах начали пристально следить: почему так произошло

На дистанционном обучении сейчас находятся более трех тысяч школ

В Украине уже неоднократно заявляли, что вакцинация для педагогов может стать обязательной, а после введения "желтой" зоны карантина на дистанционку не перешли те учебные заведения, где 80% работников получили прививки от COVID-19. В то же время, тысячи украинских школ не имеют достаточного уровня вакцинации, поэтому за ними следит Минобразования.

Об этом рассказала заместитель министра образования Вера Рогова в эфире телеканала "1 + 1".

По ее словам, школы в некоторых регионах попали под "пристальный контроль" по вакцинации от коронавируса. При этом в министерстве отмечают, что ситуация с прививками там за последнюю неделю значительно улучшилась.

Так, если в прошлую пятницу на дистанционном обучении было более 4600 учебных заведений, то по состоянию на сегодня, 28 сентября, таких школ осталось 3300 по Украине.

Лучшая ситуация с прививками среди педагогов в Киеве, в Сумской, Черкасской, Луганской и Донецкой областях.

Меньше всего привитых работников образования в Винницкой и Одесской областях и на западе страны.

Как отметила заместитель министра, под "пристальным контролем" находится шесть регионов, где 40% школ перешли на дистанционное обучение из-за низкого уровня вакцинации учителей. Это Ивано-Франковская, Волынская, Львовская, Винницкая, Одесская и Ровенская области.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.