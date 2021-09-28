У Кремлі готові до переговорів з Києвом про прямі поставки газу

Росія відповіла на звинувачення України щодо газового контракту з Угорщиною.

У Кремлі заявили, що Україна може домовитися з Росією про прямі поставки газу, як це зробила Угорщина.

Про це заявив спікер російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, готовність до переговорів з Києвом по цій темі неодноразово демонструвалася, як представниками "Газпрому", так і російською владою.

Водночас він розкритикував Київ за позицію за договором між Росією та Угорщиною про прямі поставки газу.

"Ми реалізуємо наші двосторонні відносини з Угорщиною", — заявив він.

За словами Пєскова, новий газовий контракт забезпечить надійну подачу "блакитного палива" по "економічно вигідним маршрутам".

У Кремлі вважають, що вони не порушують норми міжнародної торгівлі і ніяка третя країна, включаючи Україну, не може впливати на цей процес.

Як повідомлялося раніше, Угорщина уклала з "Газпромом" контракт на поставку газу через Сербію по газопроводу "Турецький потік" і по газопроводу з Австрії. Йдеться про договір, що діє до 2036 року з можливістю його перегляду через 10 років. Очікується, що Росія буде подавати в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу щорічно.

Угода набирає чинності з 1 жовтня.

В Україні договір зустріли різкою критикою. Зокрема глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав це ударом по українсько-угорським відносинам і додав, що у такого вчинку можуть бути "не тільки дипломатичні наслідки".

Після цього Угорщина викликала українського посла для прояснення позиції. Україна відповіла тим же.