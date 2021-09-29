Аж до анулювання ліцензії лікарні: Ляшко розповів, як МОЗ хоче боротися з підробленими COVID-сертифікатами
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Кабмін посилить контроль за видачею сертифікатів вакцинації.
МОЗ вирішило жорстко карати ті медичні заклади, в яких були виявлені факти підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу.
Про це розповів глава Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання Кабміну в середу, 29 вересня.
За його словами, якщо медустанову викриють в підробці довідок, то спочатку буде відсторонений керівник закладу і проведена перевірка всіх обставин того, що сталося.
Якщо ж заклад знову потрапить в подібний скандал, то в МОЗ буде піднято питання позбавлення зазначеної установи ліцензії та розриву контракту з НСЗУ на надання послуг пацієнтам.
Слова Ляшко про анулювання ліцензій з 22:28.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався в тому, хто і як отримує підроблені довідки про вакцинацію і негативні результати на "ковід", а також кому це все вигідно.
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