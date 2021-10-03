У Львові працівниця музею втратила книг на 8,5 мільйонів: як її покарають

З львівського музею пропало 95 цінних видань на величезну суму грошей

У Львові співробітниця музею постане перед судом за втрату цінних старовинних книг, вартість яких становить 8,5 мільйонів гривень.

Про це в четвер, 2 вересня, повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Цінні для України видання пропали з львівського Музею мистецтва староукраїнської книги ще у 2017 році, але до цир пір винних не могли знайти.

Таким чином, співробітниця музею "втратила" оригінали книг "Апостол" Івана Федорова (1574), Євангеліє (1575), а також "Ключ розуміння" Йоаникія Галятовського (1665).

У прокуратурі заявили, що саме завідувачка відділу музею винна у зникненні цінних видань, адже не забезпечила їх збереження.

Як повідомляють у Львівській обласній прокуратурі, співробітники Галицької прокуратури вже передали до суду справу про халатність працівниці музею, яка призвела до втрати старовинних історичних видань, вартістю 8,5 млн гривень.

Про зникнення з музею 95 цінних видань заговорили ще 5 січня 2017 року, про що тоді повідомив директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк.

Нагадуємо, що 13 серпня 2021 року в Україну зі Швеції привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика і розмістили його у Софійському соборі в Києві, щоб на нього змогли подивитися всі охочі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку серпня 2021 року в Україні заборонили книги майже 200 проросійських авторів.