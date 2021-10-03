Во Львове работница музея потеряла книг на 8,5 миллионов: как ее накажут

Из львовского музея пропало 95 ценных изданий на огромную сумму денег

Во Львове сотрудница музея предстанет пред судом за потерю ценных старинных книг, стоимость которых составляет 8,5 миллиона гривен.

Об этом в четверг, 2 сентября, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Ценные для Украины издания пропали из львовского Музея искусства староукраинской книги еще в 2017 году, но до сир пор виновных не могли найти.

Таким образом, сотрудница музея "потеряла" оригиналы книг "Апостол" Ивана Федорова (1574), Евангелие (1575), а также "Ключ разумения" Иоанникия Галятовского (1665).

В прокуратуре заявили, что именно заведующая отделом музея виновна в пропаже ценных изданий, ведь не обеспечила их сохранность.

Как сообщают в Львовской областной прокуратуре, сотрудники Галицкой прокуратуры уже передали в суд дело о халатности работницы музея, которая привела к потере старинных исторических изданий, стоимостью 8,5 млн гривен.

Об исчезновении из музея 95 ценных изданий заговорили еще 5 января 2017 года, о чем тогда сообщил директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк.

Напоминаем, что 13 августа 2021 года в Украину из Швеции привезли оригинал Конституции Пилипа Орлика и разместили его в Софийском соборе в Киеве, чтобы на него смогли посмотреть все желающие.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале августа 2021 года в Украине запретили книги почти 200 пророссийских авторов.