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Туман і заморозки: чого очікувати від погоди в Україні у вівторок

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Жовтневі ранку зустрічатимуть українців туманами Новина оновлена 04 жовтня 2021, 12:37
Жовтневі ранку зустрічатимуть українців туманами

У вівторок, як і весь наступний тиждень, погода обійдеться без сюрпризів у вигляді дощів

Над Україною, як і раніше, панує антициклон. Згідно з інформацією відомого української синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 5 жовтня, на території країни не очікується ніяких опадів.

Як зазначила фахівець в особистому Telegram-каналі, подібна погода також імовірно збережеться і протягом усього тижня. Однак не слід занадто радіти — ранковий час буде все частіше затягуватися щільними туманами. Про це особливо слід подбати водіям на дорозі.

Решті ж українців обов’язково варто подумати про "утеплення", адже Діденко також прогнозує досить холодні ночі і навіть періодичні заморозки.

В цілому, за словами синоптикині, середня температура у вівторок, 5 жовтня, по Україні буде складати 12-16 градусів тепла. На Заході України ртутні стовпчики термометрів піднімуться трохи вище — до +14…+19°С, на Закарпатті місцями повітря прогріється навіть до +23°С.

Однак жителям західних областей, як і Криму та Приазов’я, слід бути обережними: не виключений сильний поривчастий вітер, який "прибуде" з півдня і південного сходу.

Жителям столиці пора звертати більше уваги на утеплений гардероб. Як каже Наталка Діденко, у вівторок температура повітря в Києві досягне +3…+7 градусів вночі і +12…+15 градусів вдень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якими спостереженнями щодо погоди на найближчий тиждень поділився із журналістами синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич.

Також на порталі ви можете дізнатися, яке свято відзначають в понеділок, 4 жовтня, і які народні прикмети властиві цього дня календаря.

Теги:
#Погода #Заморозки #Прогноз погоди #Наталія Діденко #Тумани #Синоптик
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