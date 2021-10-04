Укр

Туман и заморозки: чего ожидать от погоды в Украине во вторник

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Октябрьские утра будут встречать украинцев туманами Новость обновлена 04 октября 2021, 12:48
Октябрьские утра будут встречать украинцев туманами

Во вторник, как и всю следующую неделю, погода обойдется без сюрпризов в виде дождей

Над Украиной по-прежнему властвует антициклон. Согласно информации известного украинского синоптика Наталки Диденко, во вторник, 5 октября, на территории страны не ожидается осадков.

Как отметила специалист в личном Telegram-канале, подобная погода также вероятно сохранится и на протяжении всей остальной недели. Однако не следует слишком радоваться — утреннее время будет все чаще омрачаться плотными туманами. Об этом особенно следует позаботиться водителям на дороге.

Украинцам, по мнению синоптика, обязательно стоит подумать об утеплении, ведь Диденко также прогнозирует весьма холодные ночи и даже периодические заморозки.

В целом, по словам синоптика, средняя температура во вторник, 5 октября, по Украине будет составлять 12-16 градусов тепла. На Западе Украины столбики градусников поднимутся чуть выше — до +14…+19 °С, на Закарпатье местами воздух прогреется даже до +23°С.

Однако жителям западных областей, как и Крыма и Приазовья, следует быть осторожными: не исключен сильный порывистый ветер, который прибудет с юга и юго-востока.

Отметим, что во вторник температура воздухе в Киеве достигнет +3…+7 градусов ночью и +12…+15 градусов днем.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какими наблюдениями насчет погоды на ближайшей неделе поделился с журналистами синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии Игорь Кибальчич.

Также на портале вы можете узнать, какой праздник отмечают в понедельник, 4 октября, и какие народные приметы свойственны этому дню календаря.

Теги:
#Погода #Заморозки #Прогноз погоды #Наталья Диденко #Туманы #Синоптик
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