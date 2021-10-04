"Досьє Пандори": Україна стала лідером за кількістю політиків з офшорами

Іншим країнам до України далеко.

Внаслідок масштабного витоку даних, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) зміг отримати інформацію про тіньові оборудки сотень людей, в числі яких опинилися світові політики, глави держав, мільярдери і знаменитості. На особливу увагу заслуговує той факт, що Україна стала лідером за кількістю політиків, які скористалися послугами офшорних компаній.

Це випливає з даних ICIJ.

Всього в списку 338 політиків з усіх куточків світу, з них 35 є главами держав.

Топ списку очолює Україна. У нашій країні таких виявилося 38 і іншим країнам до таких показників далеко.

За Україною в топі йдуть Росія (19 політиків), ОАЕ, Колумбія і Гондурас (по 11).

Звідки 336 політиків з досьє Пандори — інфографіка Aljazeera

Як відомо, в списку українських політиків фігурує й ім’я президента Володимира Зеленського. Вказувалося, що він разом з братами Шефірами в 2012 році заснував офшорну компанію, трастовим власником якої пізніше став нинішній глава СБУ Іван Баканов.

Видання Guardian відзначало, що Зеленський задекларував перед виборами частину активів, однак деякі з них, схоже, залишилися в тіні.

З "досьє Пандори" також ознайомилися журналісти "Слідство.Інфо", які підготували масштабний фільм про Зеленського. За кілька годин до прем’єри, його реліз намагалися зірвати представники влади.