"Плюньте йому в морду": бійці з передової відреагували на привітання Путіну від Киви (відео)

Бійці вважають, що нардеп зрадив пам’ять усіх, хто віддав життя у війні на Донбасі

Українські військовослужбовці, які перебувають на передовій, записали повне невдоволення відеозвернення до народного депутата від партії "ОПЗЖ" Іллі Киві. Причина — в його особистому привітанні до Дня народження російського президента Володимира Путіна.

Відеороликом із реакцією захисників поділилися в Telegram-каналі "Украина в шоке".

Бійці поводяться вельми стримано, не використовуючи нецензурщини і не закликаючи до насильства. Однак їхні негативні емоції легко зчитуються у тих формулюваннях, які вони вибирають для промови. До слова, до Іллі Ківі вони звертаються на "ти" і навіть із поблажливим "Іллюша".

На їхню думку, нардеп переступив будь-які межі подібною поведінкою.

"Ти плюнув на могили хлопців, які поклали життя за майбутнє України на цій війні", — говорять військовослужбовці.

Передати "вітання" в особливій формі захисники попросили своїх побратимів із ЗСУ і добровольчих батальйонів, які знаходяться на підконтрольній Києву частині України.

"Хлопці, якщо хтось десь побачить цю наркоманську тварину, ми дуже просимо передати йому від нас привіт і плюнути, по можливості, в морду", — дають настанови розлючені вчинком депутата бійці.

Ілля Кива

Також хлопці закликали Киву побувати на передовій, щоб "особисто привітати росіян", котрі воюють проти України. Крім цього, військовослужбовці вважають, що перебування на фронті може допомогти політику позбутися наркотичної залежності, яка, на їхню думку, у нього безумовно є.

Своє відеозвернення хлопці закінчили словами "Слава Україні!", що, в свою чергу, організувало справжній флешмоб у коментарях до ролика. Також чимало користувачів мережі схвалюють таке ставлення бійців до нардепа і оцінку його вчинку.

До слова, до привітання для Путіна від інших депутатів у Верховній Раді у військовослужбовців претензій не знайшлося. Ймовірно тому, що ці політики вирішили, як повідомляв "Телеграф", нагадати світові відому пісню ультрас, яка розкриває справжню сутність російського президента.