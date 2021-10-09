"Плюньте ему в морду": бойцы с передовой отреагировали на поздравление Путину от Кивы (видео)

Бойцы считают, что нардеп предал память всех, кто отдал жизнь в войне на Донбассе

Украинские военнослужащие, находящиеся на передовой, записали полное недовольства видеообращение к народному депутату от партии "ОПЗЖ" Илье Киве. Причина — в его личном поздравлении ко дню рождения российского президента Владимира Путина.

Видеороликом с реакцией защитников поделились в Telegram-канале "Украина в шоке".

Бойцы ведут себя весьма сдержано, не используя нецензурщины или не призывая к насилию. Однако их негативные эмоции легко считываются в тех формулировках, которые они выбирают для речи. К слову, к Илье Киве они обращаются на "ты" и даже со снисходительным "Илюша".

По их мнению, нардеп перешагнул любые границы подобным поведением.

"Ты плюнул на могилы ребят, которые возложили жизнь за будущее Украины на этой войне", — говорят военнослужащие.

Передать "привет" в особой форме защитники попросили своих побратимов из ВСУ и добровольческих батальонов, которые находятся на подконтрольной Киеву части Украины.

"Ребята, если кто-то где-то увидит это наркоманское животное, мы очень просим передать ему от нас привет и плюнуть, по возможности, в морду", — дают напутствия разозленные поступком депутата бойцы.

Илья Кива

Также парни призвали Киву побывать на передовой, чтобы "лично поздравить россиян", что воюют против Украины. Помимо этого, военнослужащие считают, что пребывание на фронте может помочь политику избавиться от наркотической зависимости, которая, по их мнению, у него определенно есть.

Свое видеообращение ребята закончили словами "Слава Украине!", что, в свою очередь, организовало настоящий флешмоб в комментариях к ролику. Также многие пользователи сети одобряют такое отношение бойцов к нардепу и оценке его поступка.

К слову, к поздравлению для Путина от других депутатов в Верховной Раде у военнослужащих претензий не нашлось. Вероятно потому, что эти политики решили, как сообщал "Телеграф", напомнить миру известную песню ультрас, которая раскрывает истинную сущность российского президента.