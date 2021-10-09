До Дня захисників і захисниць в Україні запустять 15 додаткових поїздів: повний список

Потяги курсуватимуть в період із 12 по 18 жовтня

У зв’язку із тривалими вихідними, пов’язаними зі святкуванням Дня захисників і захисниць України, "Укрзалізниця" вирішила порадувати своїх пасажирів, додавши ще п’ятнадцять поїздів у різних напрямках.

Про це повідомляє прес-служба "УЗ" в Telegram-каналі.

Всього нові рейси планують курсувати протягом семи днів — із 12 по 18 жовтня. Ті українці, яким у цей час знадобиться побувати в якомусь з міст-мільйонників, варто звернути увагу на три важливих поїзди:

№241/242 Харків — Одеса (13 і 16 жовтня — виїзд із Харкова; 14 і 17 жовтня — із Одеси);

(13 і 16 жовтня — виїзд із Харкова; 14 і 17 жовтня — із Одеси); №168/167 Львів — Одеса (17 жовтня);

(17 жовтня); №211/212 Харків — Львів (13 і 16 жовтня — із Харкова, 14 і 17 жовтня — зі Львова).

Крім цього, у західному напрямку буде організовано ще шість додаткових рейсів. Зі столиці вдасться дістатися до Рахова, Ужгорода, Чернівців та Ковеля.

Західний напрямок

Також два додаткові поїзди рухатимуться у східному напрямку. Тут пасажирам пропонують маршрути із Києва до Запоріжжя, Маріуполя і Костянтинівки (та у зворотний бік).

Східний напрямок

Ще чотири поїзди вирушать південними областями України. Зі столицею додатковими рейсами зв’яжуть Херсон, Миколаїв і, звичайно, Одесу.

Південний напрямок

Також у "святковий тиждень" слід очікувати додаткових рейсів іще кількох поїздів:

№26/25 Одеса — Івано-Франківськ (з Одеси — 12 жовтня; із ІФ — 16 жовтня);

(з Одеси — 12 жовтня; із ІФ — 16 жовтня); №136/135 Чернівці — Одеса (із Чернівців — 12, 14 і 16 жовтня, з Одеси — 13, 15 і 17 жовтня).

Крім цього, буде продовжено час проходження по маршруту поїзда № 779/780 Суми — Київ у напрямку до Вінниці (обидва рейси заплановані на 14 жовтня).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як слід діяти пасажирам "Укрзалізниці", якщо під час прямування поїзда з ними трапилася якась неприємність.