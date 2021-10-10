Слідом за заморозками в Україну йде тепло до +20 ℃: але пощастить не всім

Погода на початку тижня порадує короткочасним потеплінням.

Жителям деяких регіонів України, після періоду нічних заморозків і осінніх холодів, варто чекати відчутного потепління.

Як повідомляє weather.com, 12-13 жовтня місцями повітря може прогрітися до +20 градусів.

Однак варто зазначити, що таке потепління буде спостерігатися не всюди, а лише в ряді областей на Сході та Південному Сході України.

У їх числі Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Луганська області.

Тривати це теж буде недовго, адже вже у вівторок, 12 жовтня, в Західних регіонах України пройдуть дощі, а в середу опади варто чекати на більшій частині території країни.

Погода Запоріжжя

Погода Дніпро

Погода Донецьк

Погода Луганськ

Втім, навіть після них на Сході і Півдні України збережеться тепла погода на рівні +13...+15, в той час, як на Заході на температуру повітря вище +10 найближчими днями очікувати не варто.

Як повідомлялося раніше, в Укргідрометцентрі розповіли "Телеграфу", яку погоду варто чекати на Покров і де в Україні пройдуть дощі.