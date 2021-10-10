Рус

Слідом за заморозками в Україну йде тепло до +20 ℃: але пощастить не всім

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
63
Осінь Новина оновлена 10 жовтня 2021, 15:51
Осінь

Погода на початку тижня порадує короткочасним потеплінням.

Жителям деяких регіонів України, після періоду нічних заморозків і осінніх холодів, варто чекати відчутного потепління.

Як повідомляє weather.com, 12-13 жовтня місцями повітря може прогрітися до +20 градусів.

Однак варто зазначити, що таке потепління буде спостерігатися не всюди, а лише в ряді областей на Сході та Південному Сході України.

У їх числі Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Луганська області.

Тривати це теж буде недовго, адже вже у вівторок, 12 жовтня, в Західних регіонах України пройдуть дощі, а в середу опади варто чекати на більшій частині території країни.

Погода Запоріжжя
Погода Запоріжжя
Погода Дніпро
Погода Дніпро
Погода Донецьк
Погода Донецьк
Погода Луганськ
Погода Луганськ

Втім, навіть після них на Сході і Півдні України збережеться тепла погода на рівні +13...+15, в той час, як на Заході на температуру повітря вище +10 найближчими днями очікувати не варто.

Як повідомлялося раніше, в Укргідрометцентрі розповіли "Телеграфу", яку погоду варто чекати на Покров і де в Україні пройдуть дощі.

Теги:
#Донецьк #Погода #Луганськ #Дніпро #Запоріжжя #Прогноз погоди
За добу встигло "пожовтіти" два регіони
Україна
В Україні за тиждень вдвічі зросла кількість "помаранчевих" областей, багато на межі "червоної" зони
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
За добу встигло "пожовтіти" два регіони
В Україні за тиждень вдвічі зросла кількість "помаранчевих" областей, багато на межі "червоної" зони
Дата публікації
Категорія
Ф’юрі — Вайлдер 3
Заруба року: відео бою Фьюри - Вайлдер 3
Дата публікації
Категорія
Осінь
Слідом за заморозками в Україну йде тепло до +20 ℃: але пощастить не всім
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Стало відомо місце і дата похорону померлого при загадкових обставинах нардепа Полякова
Дата публікації
Категорія
Понад 250 тисяч спецперепусток на випадок карантину жителі столиці замовили тільки за вересень
У Києві готуються до нового локдауну