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Покрова з дощем: синоптик розповіла, де в Україні очікувати на опади

Автор
Таїсія Єрохіна
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В Україні 14 жовтня ймовірні дощі
В Україні 14 жовтня ймовірні дощі

Синоптик повідомила про опади впродовж майбутніх святкових вихідних

В Україні в день Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, очікуються опади, але дощ застане лише північну частину країни. Орієнтовний прогноз на свято і майбутні вихідні в коментарі "Телеграфу" озвучила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня.

Так, з четверга 14 жовтня по неділю 17 жовтня в Україні переважатиме суха погода. Однак очікуються опади на свято Покрови Пресвятої Богородиці. За попередніми прогнозами метеорологів, дощитиме в північних регіонах. 

Тоді як в суботу, 16 жовтня, ймовірні дощі у південній та північно-східній частинах України.

Температура повітря у ці чотири дні вночі сягатиме від 0 до 6 градусів тепла. Вдень буде тепліше – близько +7-13 градусів. Як завжди, на півдні та сході нашої країни очікуються більш високі температурні показники. З 14 по 17 жовтня стовпчики термометрів підійматимуться там до 4-10 градуси із позначкою "плюс" вночі, а в денні години – до +12-18 градусів.

Нагадаємо, 14 жовтня християни відзначають важливу дату – свято на честь Покрови Пресвятої Богородиці. "Телеграф" розповідав, що заборонено робити цього дня.

Як повідомлялося раніше, синоптики спрогнозували погоду в Україні у жовтні та розповіли, коли і де цього місяця може піти сніг.

Теги:
#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди #Покров Пресвятої Богородиці #14 жовтня
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