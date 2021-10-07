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Мокрий сніг і дощ: синоптик дала прогноз на Покрову в Україні

Автор
Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Прогноз погоди на Свято Покрови в Україні Новина оновлена 07 жовтня 2021, 10:11
Прогноз погоди на Свято Покрови в Україні

За попереднім прогнозом, 14 жовтня в Україні очікується дощ

В Україні 14 жовтня, у День захисників і захисниць, а також на свято Покрови Пресвятої Богородиці, очікується дощ. Такий прогноз в коментарі "Телеграфу" озвучила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За попередніми розрахунками, в святковий день, 14 жовтня, українців застануть опади.

"Дуже приблизно, за сьогоднішніми розрахунками, очікуємо на дощову погоду, — повідомила Голеня. — В Карпатах – з мокрим снігом". 

За її словами, температура вночі складе від 4 до 10 градусів тепла. Тоді як у Карпатах очікується близько 0 градусів. Удень стовпчики термометрів сягатимуть 6-12 градусів із познакою "плюс". А от на півдні та сході України буде трохи тепліше: температура повітря очікується на рівні 13-18 градусів тепла.

Синоптик наголошує, що цей прогноз є попереднім. Більш точну інформацію про погоду на свято Покрови метеорологи обіцяють оприлюднити 11 жовтня.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні – офіційний вихідний. Цього року свято Дня захисників і захисниць України випадає на четвер. Тож на українців очікують довгі вихідні – з 14 по 17 жовтня.

Як раніше повідомляв "Телеграф", із 14 жовтня Львів переходить на посилені карантинні заходи. Ряд обмежень вводять через погіршення епідеміологічної обстановки з коронавірусом.

Теги:
#Погода #Погода в Україні #Прогноз погоди #Покров Пресвятої Богородиці #14 жовтня #День захисників і захисниць України
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