Укр

Мокрый снег и дождь: синоптик дала прогноз на Покров в Украине

Автор
Таисия Ерохина
Дата публикации
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Прогноз погоды на Покров в Украине Новость обновлена 07 октября 2021, 10:11
Прогноз погоды на Покров в Украине

По предварительному прогнозу, 14 октября в Украине ожидается дождь

В Украине 14 октября, в День защитников и защитниц, а также на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ожидается дождь. Такой прогноз в комментарии "Телеграфу" озвучила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По предварительным расчетам, в праздничный день, 14 октября, украинцев застанут осадки.

"Очень приблизительно, по сегодняшним расчетам, ожидаем дождливую погоду, — сообщила Голеня. — В Карпатах — с мокрым снегом".

По ее словам, температура ночью составит от 4 до 10 градусов тепла. Тогда как в Карпатах ожидается около 0 градусов. Днем столбики термометров достигнут 6-12 градусов с отметкой "плюс". А вот на юге и востоке Украины будет немного теплее: температура воздуха ожидается на уровне 13-18 градусов тепла.

Синоптик отмечает, что этот прогноз является предварительным. Более точную информацию о погоде на праздник Покрова метеорологи обещают обнародовать 11 октября.

Напомним, 14 октября в Украине — официальный выходной. В этом году праздник Дня защитников и защитниц Украины выпадает на четверг. Поэтому украинцев ожидают длинные выходные — с 14 по 17 октября.

Как ранее сообщал "Телеграф", с 14 октября Львов переходит на усиленные карантинные мероприятия. Ряд ограничений вводят из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Теги:
#Погода #Погода в Украине #Прогноз погоды #Покров Пресвятой Богородицы #14 октября #День защитников и защитниц Украины
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