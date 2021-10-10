Вслед за заморозками в Украину идет тепло до +20℃: но повезет не всем
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Погода в начале недели порадует кратковременным потеплением.
Жителям некоторых регионов Украины, после периода ночных заморозков и осенних холодов, стоит ждать ощутимого потепления.
Как сообщает weather.com, 12-13 октября местами воздух может прогреться до +20 градусов.
Однако стоит отметить, что такое потепление будет наблюдаться не повсюду, а лишь в ряде областей на Востоке и Юго-Востоке Украины.
В их числе Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.
Продолжаться это тоже будет недолго, ведь уже во вторник, 12 октября, в Западных регионах Украины пройдут дожди, а в среду осадки стоит ждать на большей части территории страны.
Впрочем, даже после них на Востоке и Юге Украины сохранится комфортная погода на уровне +13…+15, в то время, как на Западе на температуру воздуха выше +10 в ближайшие дни рассчитывать не стоит.
Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре рассказали "Телеграфу", какую погоду стоит ждать на Покров и где в Украине пройдут дожди.
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