Вслед за заморозками в Украину идет тепло до +20℃: но повезет не всем

Погода в начале недели порадует кратковременным потеплением.

Жителям некоторых регионов Украины, после периода ночных заморозков и осенних холодов, стоит ждать ощутимого потепления.

Как сообщает weather.com, 12-13 октября местами воздух может прогреться до +20 градусов.

Однако стоит отметить, что такое потепление будет наблюдаться не повсюду, а лишь в ряде областей на Востоке и Юго-Востоке Украины.

В их числе Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Продолжаться это тоже будет недолго, ведь уже во вторник, 12 октября, в Западных регионах Украины пройдут дожди, а в среду осадки стоит ждать на большей части территории страны.

Погода Запорожье

Погода Днепр

Погода Донецк

Погода Луганск

Впрочем, даже после них на Востоке и Юге Украины сохранится комфортная погода на уровне +13…+15, в то время, как на Западе на температуру воздуха выше +10 в ближайшие дни рассчитывать не стоит.

Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре рассказали "Телеграфу", какую погоду стоит ждать на Покров и где в Украине пройдут дожди.