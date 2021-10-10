Укр

Вслед за заморозками в Украину идет тепло до +20℃: но повезет не всем

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Осень
Осень

Погода в начале недели порадует кратковременным потеплением.

Жителям некоторых регионов Украины, после периода ночных заморозков и осенних холодов, стоит ждать ощутимого потепления.

Как сообщает weather.com, 12-13 октября местами воздух может прогреться до +20 градусов.

Однако стоит отметить, что такое потепление будет наблюдаться не повсюду, а лишь в ряде областей на Востоке и Юго-Востоке Украины.

В их числе Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Продолжаться это тоже будет недолго, ведь уже во вторник, 12 октября, в Западных регионах Украины пройдут дожди, а в среду осадки стоит ждать на большей части территории страны.

Погода Запорожье
Погода Запорожье
Погода Днепр
Погода Днепр
Погода Донецк
Погода Донецк
Погода Луганск
Погода Луганск

Впрочем, даже после них на Востоке и Юге Украины сохранится комфортная погода на уровне +13…+15, в то время, как на Западе на температуру воздуха выше +10 в ближайшие дни рассчитывать не стоит.

Как сообщалось ранее, в Укргидрометцентре рассказали "Телеграфу", какую погоду стоит ждать на Покров и где в Украине пройдут дожди.

Теги:
#Донецк #Погода #Луганск #Днепр #Запорожье #Прогноз погоды
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