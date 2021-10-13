Куди недорого полетіти з України в Європу — 26 нових напрямків
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Перші рейси запустять в грудні 2021 року.
Через добу після підписання договору про відкрите небо з Європейським союзом, угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття нових рейсів з України. Частину з них запустять до новорічних свят. Всього планують відкрити 26 нових маршрутів.
Про це повідомляє ЦТС.
Перші три запустять в грудні з Києва (вартість квитка від 809 грн):
- в Париж з 17 грудня, польоти заплановані на понеділок і п’ятницю
- в Ейндховен з 18 грудня, польоти заплановані на вівторок і суботу
- в Брюссель з 19 грудня, польоти заплановані на середу і неділю.
Також компанія відкриє ряд рейсів з найбільших аеропортів України до країн Європи.
З 27 березня додадуться рейси: Київ-Барселона (з 1 серпня рейс стане щоденним); Львів-Мадрид, Львів-Ейндховен, Одеса — Лондон.
З 28 березня — Львів-Париж, Львів-Барселона (з 1 червня — вильоти три рази в тиждень).
З 29 березня — Харків-Салоніки.
З 3 травня — Київ-Ніцца, Київ-Мадрид (з 1 липня — вильоти чотири рази на тиждень), Київ-Малага (з 3 липня — вильоти чотири рази на тиждень)
З 1 червня — Львів-Ніцца, Львів- Брюссель.
З 2 червня — Львів-Тревізо, Львів-Салоніки, Харків-Пардубіце.
З 4 червня — Львів-Афіни.
З 1 липня — Київ-Порту.
З 2 липня — Київ-Аліканте, Одеса-Пардубіце, Одеса-Афіни.
З 1 серпня — Київ-Пальма-де-Майорка, Київ-Базель-Мюлуз-Фрайбург.
З 2 серпня — Київ-Ханья.
Таким чином компанія буде літати в 22 європейські країни з України.
Раніше "Телеграф" писав про плани іншого лоукостера з Європи Ryanair розширити присутність в Україні.
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