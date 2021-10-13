Куда недорого полететь из Украины в Европу - 26 новых направлений
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Первые рейсы запустят в декабре 2021 года.
Спустя сутки после подписания договора об открытом небе с Европейским союзом, венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии новых рейсов из Украины. Часть из них запустят к новогодним праздникам. Всего планируют открыть 26 новых маршрутов.
Об этом сообщает ЦТС.
Первые три запустят в декабре из Киева (стоимость билета от 809 грн):
- в Париж с 17 декабря, полеты запланированы на понедельник и пятницу
- в Эйндховен с 18 декабря, полеты запланированы на вторник и субботу
- в Брюссель с 19 декабря, полеты запланированы на среду и воскресенье.
Также компания откроет ряд рейсов из крупнейших аэропортов Украины в страны Европы.
С 27 марта добавятся рейсы: Киев-Барселона (с 1 августа рейс станет ежедневным); Львов-Мадрид, Львов-Эйндховен, Одесса - Лондон.
С 28 марта — Львов-Париж, Львов-Барселона (с 1 июня — вылеты три раза в неделю).
С 29 марта — Харьков-Салоники.
С 3 мая — Киев-Ницца, Киев-Мадрид (с 1 июля — вылеты четыре раза в неделю), Киев-Малага ( с 3 июля — вылеты четыре раза в неделю)
С 1 июня — Львов-Ницца, Львов- Брюссель.
Со 2 июня — Львов-Тревизо, Львов-Салоники, Харьков-Пардубице.
С 4 июня — Львов-Афины.
С 1 июля — Киев-Порту.
Со 2 июля — Киев-Аликанте, Одесса-Пардубице, Одесса-Афины.
С 1 августа — Киев-Пальма-де-Майорка, Киев-Базель-Мюлуз-Фрайбург.
Со 2 августа — Киев-Ханья.
Таким образом компания будет летать в 22 европейские страны из Украины.
Ранее "Телеграф" писал о планах другого лоукостера из Европы Ryanair расширить присутствие в Украине.
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