Укр

Куда недорого полететь из Украины в Европу - 26 новых направлений

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Самолет Wizz Air Новость обновлена 13 октября 2021, 15:51
Самолет Wizz Air

Первые рейсы запустят в декабре 2021 года.

Спустя сутки после подписания договора об открытом небе с Европейским союзом, венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии новых рейсов из Украины. Часть из них запустят к новогодним праздникам. Всего планируют открыть 26 новых маршрутов.

Об этом сообщает ЦТС.

Первые три запустят в декабре из Киева (стоимость билета от 809 грн):

  • в Париж с 17 декабря, полеты запланированы на понедельник и пятницу
  • в Эйндховен с 18 декабря, полеты запланированы на вторник и субботу
  • в Брюссель с 19 декабря, полеты запланированы на среду и воскресенье.

Также компания откроет ряд рейсов из крупнейших аэропортов Украины в страны Европы.

С 27 марта добавятся рейсы: Киев-Барселона (с 1 августа рейс станет ежедневным); Львов-Мадрид, Львов-Эйндховен, Одесса - Лондон.

С 28 марта — Львов-Париж, Львов-Барселона (с 1 июня — вылеты три раза в неделю).

С 29 марта — Харьков-Салоники.

С 3 мая — Киев-Ницца, Киев-Мадрид (с 1 июля — вылеты четыре раза в неделю), Киев-Малага ( с 3 июля — вылеты четыре раза в неделю)

С 1 июня — Львов-Ницца, Львов- Брюссель.

Со 2 июня — Львов-Тревизо, Львов-Салоники, Харьков-Пардубице.

С 4 июня — Львов-Афины.

С 1 июля — Киев-Порту.

Со 2 июля — Киев-Аликанте, Одесса-Пардубице, Одесса-Афины.

С 1 августа — Киев-Пальма-де-Майорка, Киев-Базель-Мюлуз-Фрайбург.

Со 2 августа — Киев-Ханья.

Таким образом компания будет летать в 22 европейские страны из Украины.

Ранее "Телеграф" писал о планах другого лоукостера из Европы Ryanair расширить присутствие в Украине.

Теги:
#Туризм #Маршрут #Wizz Air #лоукостер
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