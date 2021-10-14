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"Помаранчевих" областей стає все більше: які регіони увійшли у список і що там заборонять

Автор
Анна Дворовенко
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Помаранчевий рівень небезпеки вже у 17 областях України Новина оновлена 14 жовтня 2021, 14:39
Помаранчевий рівень небезпеки вже у 17 областях України

Список "помаранчевих" регіонів поповнили Миколаївщина та Тернопільщина

Зі зростанням кількості хворих на коронавірус все більше регіонів балансують на межі переходу із "жовтої" зони карантину у "помаранчеву" та навіть "червону", де встановлюються більш жорсткі протиепідемічні обмеження. Лише за минулу добу список "помаранчевих" поповнили ще дві області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя станом на четвер, 14 жовтня.

Так, до 15 регіонів, де показники захворюваності COVID-19 відповідали "помаранчевій" зоні, за добу додалися Миколаївська та Тернопільська області. У першій зріс рівень госпіталізацій, а у другій коефіцієнт виявлення нових випадків.

У перелік "помаранчевих" областей тепер входять 17 областей:

  • Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

Додамо, що з-поміж них найвищий рівень госпіталізацій зафіксований у Харківській, Херсонській та Донецькій областях. А завантаженість ліжок киснем зашкалює на Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. При цьому найвищий коефіцієнт нових випадків інфікування за останні три дні був у Сумській області.

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Варто додати, що з переходом регіону у "помаранчеву" зону забороняється:

  • прийом відвідувачів в кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах з наповненістю понад 50% від кількості місць;
  • перебування без респіраторів або захисних масок у лікарнях, закладах освіти, підземних переходах, на зупинках та інших територіях загального користування;
  • кількість пасажирів у громадському транспорті обмежується кількістю місць для сидіння;
  • спортзали зможуть працювати при заповненості на 50%.

При цьому всі вищезазначені вимоги скасовуються, якщо персонал закладів вакцинований від коронавірусу і має відповідний сертифікат.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, пʼять регіонів через суттєве погіршення коронавірусних показників вже найближчим часом можуть потрапити у "червону" зону карантину.

Теги:
#Україна #Карантин #Міністерство охорони здоров'я України #Коронавірус #Помаранчева зона
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