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Осінні канікули у школах можуть продовжити на кілька тижнів: що кажуть у МОЗ

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Школярі восени будуть відпочивати трохи довше Новина оновлена 14 жовтня 2021, 17:42
Школярі восени будуть відпочивати трохи довше

Осінні канікули можуть продовжити на кілька тижнів

В Україні на фоні загострення ситуації з коронавірусом школи не лише підуть на осінні канікули раніше, але й можуть зробити їх значно тривалішими. Зараз мова йде про те, щоб тривалість канікул склала 3-4 тижні.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

За його словами, фінальне рішення у цьому питання буде ухвалюватися МОЗ та МОН, однак зараз обговорюється питання щодо того, що канікули продовжити на тиждень — два.

"Ми не вважаємо, що вони (канікули — ред.) будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін 3-4 тижні", — повідомив Кузін.

Дискусії щодо продовження осінніх канікул виникли на фоні того, що зараз у лікарнях лікують 607 дітей з коронавірусом, що становить 21% від загальної кількості ліжок, які виділені для хворих COVID-19 у дитячих відділеннях.

Кузін зазначає, що діти все більше залучаються у епідемічний процес, а у випадку, коли у якомусь з класів виявляють коронавірус, то всіх учнів та вчителя відправляють на "умовний" карантин.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Харкові через сплеск захворюваності коронавірусом серед дітей школярів відправили на канікули достроково.

Теги:
#Школи #Карантин #Канікули #Коронавірус
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